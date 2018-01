Jornal de oposição circula em Bagdá pela primeira vez A oposição iraquiana distribuiu hoje em Bagdá, pela primeira vez desde a derrubada do regime de Saddam Hussein, o jornal Al-Ahali, que há dois anos é publicado no norte do Iraque, ocupado majoritariamente pelos curdos. A informação foi divulgada por Husseain Sinjari, editor do Al-Ahali, que em português significa "Os Cidadãos". "Esta é a primeira vez que isso acontece desde 1956", disse Sinjari, um ex-ministro de governo curdo em Irbil. Sinjari, que pertence a uma rica família do norte do Iraque, começou a publicar também o jornal Irak Today, primeiro diário independente en língua inglesa e que recebeu, segundo ele autorização das autoridades americanas. O governo de Saddam Hussein proibia a distribuição de publicações oposicionistas. Durante o regime, os cinco principais jornais iraquianos eram controlados pelo Partido Baath. Veja o especial :