Jornal de Uganda lista homossexuais e pede forca

O jornal ugandense Rolling Stone publicou este mês uma lista com nomes, fotos e endereços de cem personalidades do país que seriam homossexuais. Ao lado da lista publicada no tabloide - que não tem relação com a revista americana homônima - lia-se: "Enforque-os."

O caso ocorre cerca de um ano depois de um deputado de Uganda propor uma medida que estabelecesse a pena de morte ou longo encarceramento para quem fosse flagrado praticando atos homossexuais. A proposta acabou arquivada depois de um apelo internacional. O ministro de Ética e Integridade do país, Nsaba Buturo, manifestou-se favorável à medida.

"A primeira coisa que me passou pela cabeça foi: "Como é que este país permite que esse tipo de coisas aconteça?"" afirmou à CNN a homossexual Julian Pepe, de 29 anos, que está na lista. Segundo Julian, algumas pessoas listadas já enfrentaram perseguições e vivem com medo de novas represálias. Buturo negou as declarações de Julian. "Eles (os gays) estão sempre mentindo. É o modo que têm de atrair simpatia externa." Segundo ele, as medidas antigays serão aprovadas "no tempo devido".