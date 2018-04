Jornal de Uganda publica lista de gays e pede punição

Um legislador do país africano apresentou, no ano passado, um projeto de lei que pode impor a pena de morte para alguns atos homossexuais e prisão perpétua para outros. A medida atraiu críticas internacionais e a votação do projeto foi silenciosamente adiada. Mas os gays de Uganda dizem que têm enfrentado um ano de ameaças e ataques desde a apresentação do projeto. A lei foi formulada após a visita de um grupo de líderes religiosos cristãos norte-americanos que promovem uma terapia que, segundo afirmam, podem fazer com que os gays se tornem heterossexuais.

Mais de 20 homossexuais foram atacados no último ano em Uganda e outros 17 foram detidos e continuam presos, disse Frank Mugisha, presidente do grupo Minorias Sexuais. Esse número é maior do que o registrado dois anos atrás, quando cerca de dez homossexuais foram atacados, segundo ele. O projeto se tornou um veneno político após a condenação internacional. Muitos líderes cristãos denunciaram o projeto e o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, sinalizou aos legisladores que eles não deveriam aprová-lo.