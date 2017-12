Jornal descobre outro taleban dos EUA Um jovem que vivia em Perth Amboy High, no estado norte-americano de Nova Jersey, parece ter-se juntado - como John Walker Lindh - às fileiras talebans, e sua família o procura desesperadamente. Hiram Torres, de 27 anos e origem hispânica, é um ex-estudante modelo com idéias revolucionárias, que em 1993 deixou a Universidade de Yale, apenas um mês depois de ter-se matriculado, para começar a viajar pela Ásia. Desgostoso com o materialismo do Ocidente e em busca de um ideal, Torres esteve no Paquistão e em Bangladesh, de onde regressou com um turbante na cabeça que não tirava nunca. Em 1998, foi para o Afeganistão - de onde ligou para sua mãe, para dizer-lhe que se havia matriculado em uma escola. A partir desse dia, ela nunca mais teve notícias dele. Um jornalista do New York Times descobriu o nome de Torres em uma casa em Cabul considerada base do Harkat ul Mujaheddin, um grupo fundamentalista paquistanês que enviava militantes para combaterem ao lado dos talebans. O caso de Torres apareceu no mesmo dia em que o californiano Lindh compareceu perante um tribunal em Alexandria, perto de Washington, que negou o pedido de liberdade sob fiança. O caso de Lindh teve grande repercusssão nos EUA. Embora o delito de que o acusam tenha como pena máxima a prisão perpétua, muita gente gostaria de vê-lo na cadeira elétrica. O caso de Hiram Torres, no entanto, precisa de mais detalhes: os documentos encontrados em Cabul não indicam datas, mas é evidente que dizem respeito a 1995. Em uma das fichas, estão anotados os dados pessoais: 20 anos (agora tem 27), solteiro, convertido há 11 meses ao Islã, com carta de motorista e com o novo nome de Mohammed Salman. Leia o especial