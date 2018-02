Jornal diz que Arafat prepara aliança com o Hamas O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, está pronto para incluir o grupo armado Hamas em uma nova organização palestina, que funcionará paralelamente à ANP, informa um jornal palestino. O diário Al Ayyam, próximo ao partido Fatah (de Arafat), disse que o presidente palestino está disposto a incluir o Hamas e outro grupo que pratica atentados contra israelenses, a Jihad Islâmica, numa liderança palestina unificada. Representantes da ANP já se disseram dispostos a cooperar com o Hamas se o grupo reconhecesse a liderança da Autoridade. Segundo o membro do Comitê Central da Fatah, Hani al-Hassan, citado pelo jornal, a nova liderança poderia funcionar em paralelo com a estrutura atual da Autoridade Palestina. ?Formar uma liderança unificada não contradiz a ANP, já que se trata de uma questão interna das facções palestinas?, disse.