Jornal diz que conflito custou mais US$ 5 bilhões a Israel O custo dos conflitos entre Israel e o Hezbollah ultrapassou os US$ 5 bilhões, segundo informa o suplemento de economia "The Marker", do jornal israelense "Ha´aretz". As despesas militares estão na casa de US$ 1,5 bilhão, enquanto o Estado de Israel deve perder em torno de US$ 2 bilhões em impostos e com a repercussão do conflito no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os danos materiais causados pelos mísseis e foguetes do Hezbollah em casas, edifícios públicos e outros bens materiais superam US$ 1 bilhão, segundo esses mesmos cálculos. O Poder Executivo se comprometeu a ajudar os municípios da Galiléia, no norte de Israel, com um equivalente a US$ 400 milhões, destinados a reparar danos materiais.