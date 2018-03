Jornal diz que EUA planejam presença diplomática no Irã Os Estados Unidos anunciarão em agosto planos para o estabelecimento de uma presença diplomática no Irã pela primeira vez em quase três décadas, revela o jornal britânico The Guardian em reportagem publicada hoje. De acordo com o periódico londrino, a Casa Branca pretende estabelecer um escritório de interesses em Teerã, mesmo grau de representação diplomática mantida pelos EUA em Cuba. A Casa Branca e o Departamento de Estado não se pronunciaram sobre o assunto. Mas um representante do Departamento de Estado admitiu, no mês passado, que autoridades norte-americanas tinham discutido a possibilidade de se abrir um escritório de interesses em Teerã. "Sei que isso foi discutido", disse o representante sob condição de anonimato. "Não sei quão ativo isso está. E não acredito que haja ninguém lá agora conduzindo isso", acrescentou a fonte do The Guardian. Ontem, o governo americano anunciou que o subsecretário de Estado William Burns, número três na hierarquia do Departamento de Estado dos EUA, se sentaria à mesa de negociações nucleares internacionais com o Irã no sábado. Mas apenas para escutar, não para negociar, enfatizou uma fonte americana. Os EUA e o Irã romperam relações diplomáticas em 1979, quando estudantes islamitas tomaram de assalto a missão norte-americana em Teerã e mantiveram diplomatas como reféns por mais de um ano.