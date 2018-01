Jornal diz que Filipinas pagaram resgate a iraquianos O governo das Filipinas teria pago mais de US$ 5 milhões a terroristas iraquianos para garantir a libertação do caminhoneiro Angelo de la Cruz, diz o jornal filipino The Daily Tribune, em sua edição de quarta-feira, dia 21. Segundo o jornal, o governo filipino não quis confirmar nem negar a informação. Segundo o Tribune, o resgate foi composto por US$ 1 milhão do governo filipino em US$ 5 milhões de intermediários da Malásia. A oferta inicila de US$ 1 milhão teria sido rejeitada pelos iraquianos de acordo com o jornal, que pode ser lido online no endereço http://www.tribune.net.ph .