Jornal diz que peru brasileiro ameaça produto inglês O peru brasileiro está causando polêmica na Grã-Bretanha. O tablóide Daily Mail informou hoje que os produtores rurais britânicos estão acusando duas grande redes de supermercados do país, Safeway e Iceland, de trair os seus interesses ao decidirem importar "peru barato" do Brasil no próximo Natal. Os ruralistas também questionam a qualidade das aves brasileiras. O jornal disse que o Safeway garantiu no passado estar na vanguarda dos esforços para apoiar os setor rural do país, que viveu sucessivas crises nos últimos anos com as epidemias da vaca louca e de febre aftosa. "Mas parece que a disponibilidade de milhares de aves congeladas do Brasil, aparentemente muito mais baratas do que as criadas nesse país, era uma oportunidade muito boa para a empresa desperdiçar", disse o Daily Mail. "Agora, como os fazendeiros brasileiros podem criar aves e transportá-las milhares de milhas através do Atlântico com custos menores do que na Grã-Bretanha, é algo difícil de entender." O jornal argumenta que é possível que os "brasileiros estejam jogando seus perus na Grã-Bretanha" abaixo do custo porque não há mercado para os animais no Brasil. "Nesse caso, eles forçariam os criadores de peru britânicos contra a parede, abrindo um buraco no mercado nos anos futuros." O Daily Mail alerta também que inevitavelmente emergirão questionamentos sobre os padrões de qualidade de criação dos perus no Brasil, "que é responsável por enormes quantidades de frango barato vendido na Grã-Bretanha, geralmente em redes de restaurantes". O diário lembrou que um estudo publicado neste ano pela Food Standards Agency (agência que fiscaliza a qualidade de alimentos) constatou que o frango importado do Brasil continha o "antibiótico nitrofurano ilegal". O antibiótico é considerado ilegal porque gera risco de câncer e pode causar danos genéticos. "Nós estamos muito insatisfeitos pelo fato desses supermercados terem decidido ir nessa direção", disse Mike Bailey, presidente do comitê para perus da National Farmers Union, entidade que reúne produtores rurais britânicos. "Nós trabalhamos com elevados padrões de qualidade. Mas no Brasil eles têm densidades de estoques mais elevadas e usam materiais químicos e antibióticos de uma maneira muito menos controlada. Os antibióticos não são apenas usados como medicamento mas também como um promotor de crescimento." Bailey afirmou também que os custos de mão-de-obra no Brasil são muito inferiores e que os produtores do país usam rações de carne e osso baratas, que são banidas na Grã-Bretanha por causa de sua ligação com a doença da vaca louca. Entre oito e nove milhões de perus são vendidos na Grã-Bretanha durante as festas de final de ano. Segundo o Daily Mail, um produtor britânico obtém cerca de 6 libras esterlinas por ave, que é vendida por pelo menos 8 libras esterlinas num supermercado. Já um peru brasileiro custará apenas cerca de 4,30 libras esterlinas para os supermercados britânicos. Um porta-voz do Safeway disse que o supermercado apóia com vigor os produtores rurais britânicos. "Todos os perus frescos e congelados que ostentam a nossa marca são provenientes da Grã-Bretanha", disse ele. "Entretanto, com o objetivo de oferecer melhor chance de escolha para nossos clientes, vamos estocar uma pequena quantidade de perus de marca e com preços atraentes do Brasil em algumas de nossas lojas no Natal." Já um porta-voz do Iceland informou que 70% dos perus comercializados em suas lojas são britânicos. O resto virá do exterior, inclusive do Brasil. "Nós realmente queremos apoiar os fazendeiros britânicos, mas as nossas pesquisas mostram que os consumidores gostariam de ter uma escolha com um preço ligeiramente inferior", afirmou. "O país de origem será claramente exibido na embalagem".