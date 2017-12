Jornal diz que submarino chinês espreitou navio dos EUA Um submarino chinês espreitou o porta-aviões americano USS Kitty Hawk e emergiu a uma distância ao alcance de seus torpedos e mísseis antes de ser detectado, disse hoje o jornal The Washington Times. Em seu site, o jornal americano diz que o incidente aconteceu no mês passado, no oceano Pacífico, e "ressalta as permanentes intenções chinesas de se preparar para um futuro conflito com os EUA, apesar dos esforços do Pentágono para melhorar as relações com Pequim". O jornal acrescentou que o encontro do submarino com o porta-aviões e a sua escolta constitui um incidente embaraçoso para o almirante William Fallon, comandante das forças dos EUA no Pacífico, que promove uma melhora das relações com as forças armadas chinesas. The Washington Times lembra que o almirante Gary Roughead, comandante da Frota dos EUA no Pacífico, está em visita à China para se reunir com os militares chineses de alto nível. O grupo de navios que acompanha o porta-aviões Kitty Hawk inclui um submarino e helicópteros armados para proteção contra um ataque submarino.