Jornal diz ter obtido todos os telegramas do WikiLeaks O jornal norueguês Aftenposten informou hoje ter conseguido todos os mais de 250.000 telegramas diplomáticos norte-americanos que vêm sendo divulgados paulatinamente pelo site WikiLeaks, dedicado ao vazamento de arquivos secretos. Ole Erik Almlid, editor do Aftenposten, disse que o jornal não tem nenhuma restrição quanto ao uso a ser feito do material e publicará reportagens citando os telegramas caso julgue relevante. Ainda de acordo com ele, trechos de documentos originais também serão divulgados no site do periódico na internet.