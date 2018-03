Jornal do Vaticano adverte sobre drama de "inocentes pisoteados" O jornal L´Osservatore Romano, do Vaticano, adverte que não é lícito "cobrir com o silêncio" o drama dos povos "inocentes pisoteados, martirizados e profanados". Ao referir-se à jornada de orações pela paz na Terra Santa no domingo, o jornal adverte que "justamente quando a intransigência e a perversidade tornam vã a busca do diálogo e do acordo, a oração se torna o recurso comum, que se pode compartilhar, e à qual podem recorrer todos os homens de boa vontade". O L´Osservatore disse que "a consciência dos cristãos se encontra perdida e angustiada perante a tragédia que neste momento se está consumando nos lugares onde Jesus sofreu, morreu e ressuscitou", em alusão ao grave conflito armado no Oriente Médio. Citando o papa João Paulo II, o jornal disse que "ali onde fracassam as armas e a diplomacia, o coração de Deus pode mudar o coração dos homens". Ao mesmo tempo, a assessoria de imprensa da Basílica de São Francisco, em Assis (Itália), anunciou que, pela terceira vez na história, a tumba de São Francisco, localizada no módulo inferior da basílica, permanecerá aberta no sábado à noite para uma vigília de orações em favor da "paz no Oriente Médio".