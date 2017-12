Jornal do Vaticano critica muros no Oriente Médio O início do diálogo - e não uma barreira - dará segurança a Israel, escreveu hoje o jornal do Vaticano L´Osservatore romano, referindo-se ao muro que está sendo construído na fronteira israelense com o território palestino da Cisjordânia. "A segurança reclamada com razão pelos civis israelenses, destruídos diariamente por ataques suicidas, não se obtém levantando muros e cercando um povo em uma reserva, mas derrubando as barreiras da desconfiança e começando o diálogo", afirma o L´Osservatore. Segundo o jornal, as redes metálicas e muros apenas alimentam "o ódio e tornam mais compactos os grupos extremistas, mas raramente detêm os terroristas dispostos a tudo para semear a morte".