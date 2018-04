Jornal dos EUA veta anúncio de casamento gay O maior jornal de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, se recusou a publicar o anúncio do casamento de um casal gay. New Hampshire é um dos cinco Estados americanos onde o casamento entre homossexuais foi legalizado. O jornal Union Leader of Manchester alega ter o direito constitucional de escolher o que publicar e diz ser contrário à legalização do casamento gay. O anúncio recusado era de dois homens com casamento marcado para sábado, na cidade portuária de Portsmouth.