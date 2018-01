Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro "Nosso 11 de setembro". Foi este o título do editorial publicado na edição extra do diário espanhol El Mundo, que foi às bancas nas primeiras horas desta tarde, referindo-se ao maior atentado terrorista da história do país. Ao redor das 7h30, com uma diferença de quatro minutos, quatro bombas explodiram em três estaçoes de trem da linha Guadalajara-Madri, que cruza a capital espanhola. Segundo fontes do Ministério do Interior, os explosivos, de 20 e 30 kg, estavam dentro de pacotes ou mochilas e podem ter sido colocados na cidade de Alcalá de Henares, próxima a Madri. As bombas levavam um temporizador para que detonassem quando chegassem à capital da Espanha. A partir da confirmação do crescente número de mortos e feridos, foram montadas vários postos para doção de sangue para as vítimas. Na Puerta del Sol, uma dos principais pontos turísticos de Madri, a fila, às 15 horas, contava mais de 100 pessoas. Entidades da sociedade civil e diversas lideranças políticas convocaram para amanhã uma marcha de protesto contra o terrorismo. Leia mais Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos