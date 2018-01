Jornal espanhol é atingido por bombas O prédio do Correio Espanhol do Povo Basco, na cidade de Bilbao, na Espanha, foi atingido hoje por 18 coquetéis molotov, lançados por desconhecidos, segundo informações da Rádio Nacional Espanhola. O atentado não deixou feridos. Segundo a polícia autônoma basca, as bombas incendiárias foram lançadas contra as janelas da redação do jornal, onde cerca de 40 pessoas estavam trabalhando. Em Londres, a sede da BBC também foi alvo de um ataque neste domingo, quando um carro bomba explodiu em frente do prédio, destruindo parcialmente a fachada do edifício. Há suspeitas de que o ataque tenha sido patrocinado por dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA), mas até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.