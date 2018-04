Jornal espanhol publica fotos de festas de Berlusconi

As fotos vêm à tona em meio ao escândalo envolvendo Berlusconi, de 72 anos, e a modelo Noemi Leizia, de 18 anos. O político compareceu à festa de 18 anos de Noemi, mas negou que tenha tido um caso com a modelo. A mulher de Berlusconi citou a presença dele no evento quando anunciou que estava pedindo o divórcio. Berlusconi disse hoje que renunciará "imediatamente", caso seja comprovado que ele mentiu sobre seu relacionamento com a modelo.

Berlusconi afirmou que Noemi é filha de um velho amigo e ele compareceu à festa porque, por acaso, estava em Nápoles naquele dia. Ele acusou a oposição de centro-esquerda de usar a fofoca para tentar desacreditar seu partido em um momento de eleições para o Parlamento Europeu. Berlusconi reiterou hoje que não houve nada "picante" em suas relações com Noemi e disse que renunciará, caso se comprove o contrário.

O ex-namorado da modelo disse que Noemi e várias outras jovens passaram uma semana na Villa Certosa, a mansão que Berlusconi possui na Sardenha, na época do Ano Novo. Ele afirmou já ter ouvido telefonemas entre Noemi e Berlusconi. O fotógrafo Antonello Zappadu registrou centenas de imagens de uma festa na Villa, apreendidas por promotores de Roma na semana passada, a pedido do primeiro-ministro. Porém, Zappadu disse que já havia vendido os direitos das fotos fora da Itália. O El País as publicou sob o título "As fotos vetadas por Berlusconi". O fotógrafo é investigado por suposta violação de privacidade.

Crime

A única pessoa que pode ser identificada nas fotos é Berlusconi. As outras pessoas tiveram seus rostos distorcidos. O advogado Niccolo Ghedini disse que contatou um advogado em Madri para processar o El País. Segundo Ghedini, o diário publicou imagens ligadas a um crime - portanto reproduzi-las também seria um crime.

Juan Cruz, um porta-voz e veterano jornalista do El País, disse que o jornal não sabia sobre o processo. "Nós publicamos as fotos pelo interesse público. É informação e é desse modo que tratamos elas", afirmou. "Nós acreditamos que fizemos jornalismo."

Berlusconi denunciou os paparazzi pelo que qualificou como invasão de sua privacidade - ele repetiu a acusação após o El País publicar as imagens. "Nós estamos falando de fotos inocentes, mas houve uma violação de privacidade", disse ele, em entrevista à RAI. Questionado sobre se havia mulheres nuas em sua casa, Berlusconi respondeu: "Você toma banho de roupa? Essas garotas estavam se banhando em uma jacuzzi dentro de uma residência privada, e foram violadas de um modo escandaloso", criticou.

As fotos também levaram a uma investigação em Roma sobre o suposto uso impróprio de um avião oficial. Outras imagens mostram amigos do líder e artistas chegando em um avião do governo à Sardenha para festas na casa do primeiro-ministro. Berlusconi disse que não houve custos extras pela presença desse grupo e que eles participaram das atividades durante a visita oficial do primeiro-ministro tcheco, Mirek Topolanek, ao país. Ele afirmou que o caso vai ser arquivado e ressaltou a motivação política do acontecimento.