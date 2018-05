Jornal faz sátira de cobertura de casamento O jornal britânico The Guardian publicou ontem uma edição especial de seu caderno de variedades no qual oferece um falso guia para o casamento real entre o príncipe William e Kate Middleton e satiriza a cerimônia e os diversos eventos previstos. O caderno, intitulado (Not) The Royal Wedding, é um comentário ácido do jornal - que é tradicionalmente crítico em relação à monarquia - ironizando a cerimônia e a pompa do evento.