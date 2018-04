Jornal governista ameaça Khatami O jornal iraniano Keyhan, considerado o mais influente e também um dos mais identificados com o governo do presidente Mahmud Ahmadinejad, fez ontem uma clara ameaça ao ex-presidente iraniano Mohamad Khatami, que anunciou sua candidatura nas eleições presidenciais de junho. Num texto ameaçador, o jornal disse que Khatami poderia acabar sendo assassinado, a exemplo do que ocorreu com a ex-premiê paquistanesa Benazir Bhutto, morta em dezembro de 2007 num atentado durante campanha eleitoral.