Jornal holandês recebe ´pista´ de britânica desaparecida

O jornal holandês De Telegraaf informou nesta quarta-feira, 13, que recebeu uma carta anônima com mapas que indicariam o lugar onde poderia estar o corpo da menina britânica Madeleine McCann, na região de Algarve, em Portugal. A menina, de 4 anos, desapareceu nesta região há quase um mês e meio. O jornal especifica que o remetente da carta, selada esta semana, é "muito provavelmente" o mesmo que no ano passado enviou ao jornal uma nota sobre o local onde estavam as meninas belgas Stacy e Nathalie, de 7 e 10 anos, respectivamente, cujos corpos foram encontrados debaixo de uma ponte em Liège, na Bélgica. Fontes do jornal holandês disseram à Efe que estão levando a carta a sério, já que receberam uma semelhante no ano passado sobre as meninas belgas que era verdadeira. O jornal, que já enviou a carta à Polícia de Amsterdã, explicou que o envelope recebido continha dois fólios com mapas impressos da região do Algarve, nos quais, em um determinado ponto marcado com uma cruz e duas interrogações, está escrito à mão "Possível lugar de Madeleine". Segundo o remetente, o corpo da menina estaria a 15 quilômetros do local onde ela foi vista pela última vez. A Polícia de Amsterdã qualificou a informação da carta de "importante", e,após analisá-la "tecnicamente", a enviará nesta quarta à equipe policial que realiza a investigação em Portugal.