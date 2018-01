Jornal independente liberado no Zimbábue Um juiz levantou a proibição imposta ao único jornal independente do Zimbábue, informam os advogados da publicação. Desde que foi lançado em 1999, o Daily News tem sido um palanque para críticas ao governo do presidente Robert Mugabe, no poder há 23 anos. O Estado controla os outros dois únicos jornais diários do país, bem como o único canal de TV e a única estação de rádio. A polícia fechou o Daily News e apreendeu o equipamento do jornal em setembro, amparada nas leis sobre a mídia baixadas pelo governo ano passado.