Jornal iraquiano exige demissão de Rumsfeld Um importante jornal do Iraque exigiu a demissão do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, unindo-se ao coro internacional que pede a saída de Rumsfeld por conta do escândalo de torturas de iraquianos na prisão de Abu Ghraib. ?Rumsfeld, conhecido por suas antigas ligações com Saddam, deveria apresentar sua renúncia em Bagdá, para dar satisfação ao povo iraquiano?, disse o jornal Azzaman, em editorila de primeira página. O secretário visitou o Iraque na quinta-feira. O jornal faz referência ao fato de que, nos anos 80, quando era funcionário do governo Reagan, Rumsfeld visitou o Iraque e teve reuniões com o então ditador Saddam Hussein.