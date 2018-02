Jornal israelense diz que EUA avisou governo sobre plano para atacar Irã

O jornal israelense Haaretz disse neste domingo que um alto funcionário do governo dos Estados Unidos informou ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, os planos americanos para um possível ataque ao Irã.

Segundo a publicação, o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Tom Donilon, assegurou a Israel que Washington está preparado para uma ação militar se diplomacia e sanções fracassarem em pressionar Teerã a abandonar seu programa de enriquecimento de urânio.

O Haaretz disse que Donilon explicou com detalhes os planos a Netanyahu em uma visita a Israel no início do mês.

Um porta-voz do governo israelense não atendeu ao pedido de declarações. Também não foi encontrado um porta-voz da embaixada americana para comentar o assunto.

Tanto Israel como Estados Unidos acreditam que o programa iraniano tem o objetivo de fabricar armas nucleares e não fins pacíficos como afirmado por Teerã. A política americana até agora se centrou em sanções e diplomacia em relação ao assunto. As informações são da Associated Press