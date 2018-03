Jornal japonês diz que Paquistão romperá com Taleban O presidente do Paquistão, General Pervez Musharraf, disse que Islamabad pretende romper as relações com o regime Taleban, informou o jornal japonês Mainichi, citando fontes não identificadas. Musharraf afirmou ao Conselho de Segurança Nacional do Paquistão que vai reverter completamente sua posição anterior em relação ao Afeganistão. O Paquistão é o único país que atualmente reconhece e mantém relações com o Taleban. O Paquistão discutirá, a partir de agora, a necessidade de um governo de coalizão no Afeganistão, que leve em consideração a condição multiétnica do país, disse Musharraf, segundo o jornal. Tal governo, afirmou Musharraf, romperá ligações com o Taleban, que se origina do grupo étnico pashtun. Pervez Musharraf teria dito também que "os países estrangeiros não deveriam interferir" no estabelecimento de um novo governo no Afeganistão para substituir o Taleban, segundo o jornal.