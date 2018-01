Jornal Le Monde terá cara nova Em uma tentativa de aumentar sua circulação, a partir da próxima semana o jornal francês Le Monde aparecerá com novo aspecto - sem parecer "nem muito aristocrático, nem muito vulgar", disse o presidente da empresa. Jean-Marie Colombani disse nesta quinta-feira que espera ganhar até 20.000 leitores novos a partir de segunda-feira. Seu objetivo é oferecer "um Le Monde mais completo, mais claro e mais acessível". O vespertino oferecerá maior cobertura sobre acontecimentos e instituições européias, com uma página inteira dedicada à União Européia. Também ampliará as sessões de economia, finanças, esportes e ciências. Sua circulação no ano passado foi de cerca de 395.000 exemplares diários. Como todas as empresas jornalísticas francesas, o Le Monde sofreu no ano passado uma queda importante de renda em publicidade. Colombani disse que prevê nova queda em 2002, apesar das eleições presidenciais e parlamentares entre abril e junho.