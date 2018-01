Jornal londrino publica carta atribuída a Saddam ?A vitória não existe, desde que seus corações resistam?. Este é o título da carta que Saddam Hussein supostamente teria escrito ao povo iraquiano por ocasião de seu aniversário, no último dia 28, publicada pelo jornal Al-Quds Al-Arabi, com sede em Londres. De acordo com o Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio (MEMRI, em inglês), a carta traz a suposta assinatura do ex-ditador, que conclama os iraquianos a resistirem à ocupação americana em nome de Alá. O conteúdo da carta é repleto de referências religiosas, e chega a comparar o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a Hulago, líder do exército mongol que tomou Bagdá em 1258. ?Vocês que se recusam a aceitar a ocupação e a humilhação, que têm o arabismo e o islamismo e em seus corações e mentes, vocês não foram derrotados?. Saddam Hussein teria afirmado, ainda, que abandonara seus palácios há muito tempo para viver numa ?casa pequena?, elenca uma série de justificativas para seu governo ditatorial e pede o apoio das nações árabes vizinhas: ?tudo o que dizíamos se tornou realidade. Não podemos viver em paz e segurança enquanto a monstruosa entidade Sionista estiver em nossa terra. Portanto, não deve haver separações na unidade da luta árabe (...) O [partido] Baath [de Saddam] se orgulha de não ter estendido a mão ao inimigo sionista e de não ter feito concessões aos covardes agressores anglo-americanos?. Dirigindo-se ao ?grande povo do Iraque, aos filhos da nação árabe e islâmica?, o ex-ditador pede para que as pessoas não se preocupem com conflitos entre xiitas e sunitas, pois ?o problema mais importante que o país atravessa é a ocupação?. Teria escrito Saddam: ?esqueçam tudo e resistam à ocupação. Lembrem-se de que eles [americanos e britânicos] querem trazer ao poder partidos inimigos, de modo que o Iraque permaneça fraco e eles possam subjugá-lo como sempre o fizeram?. O ex-líder iraquiano refere-se diversas vezes aos ?colaboradores? (aqueles que não resistirem à ocupação) como traidores, e diz que eles ?não terão paz enquanto dependerem do apoio americano?. Prometendo dias melhores para todos os iraquianos que defenderem ?com honra? seu país, Saddam Hussein despede-se, acenando com dias melhores e o triunfo do Islã. De acordo com o diário Al-Quds, ?fontes próximas ao ex-ditador confirmaram a autenticidade do manuscrito e observaram que as condições de seu esconderijo não permitem mais do que uma carta, por razões de segurança?. O diário é conhecido por sua afinidade ideológica com o regime de Saddam, afirma o MEMRI. Veja o especial :