Jornal mostra fotos de soldados britânicos agredindo jovens iraquianos Soldados britânicos foram flagrados agredindo a um grupo de jovens no sul do Iraque, segundo fotografias publicadas neste domingo pelo jornal "News of the World", tiradas de um vídeo filmado em 2004. Abaixo do título "Brutal", a publicação traz na capa uma grande foto do momento em que vários militares espancam um jovem iraquiano com cassetetes. Segundo o "News of the World", a filmagem foi feita durante distúrbios de rua em Basora, cidade no sul do Iraque, por um cabo do Exército, a quem é possível escutar rindo e comemorando a cada agressão dos colegas. Após a publicação das fotos, o Ministério Britânico de Defesa iniciou rapidamente uma investigação. "Condenamos todos os atos de abuso e brutalidade e sempre tomamos as acusações de má atuação com extrema seriedade", afirmou hoje um porta-voz de Defesa. Segundo o jornal, o abuso contra um iraquiano durou cerca de um minuto, período no qual foi possível contabilizar 42 golpes.