Jornal oferece anúncio de morte para bichos de estimação Os apaixonados por animais que desejem expressar a saudade têm agora um local para deixar uma mensagem em caso da morte dos preciosos amigos. Por US$ 52 08, proprietários de bichos de estimação podem imprimir o último adeus - ao lado de uma foto - no jornal Philadelphia Daily News, da Filadélfia, nos EUA. Os textos, que começarão a ser publicados nesta quarta-feira, aparecerão uma vez por mês na seção "Um Afetuoso Adeus aos Nossos Amados Animais". "Estamos pensando em algo mais parecido com um tributo aos bichos de estimação do que um obituário", disse Debi Licklinder, um dos editores do diário.