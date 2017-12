Jornal oficial cubano diz que Fidel já levanta da cama O jornal oficial do regime cubano Gramna informou em sua edição deste sábado que o presidente Fidel Castro já se levanta da cama e caminha pelo quarto em que se recupera de uma operação intestinal à qual foi submetido no final de julho. "Um amigo nos contou que, há apenas algumas horas, ao visitar o Comandante com o objetivo de conversar sobre determinados assuntos, foi testemunha da boa notícia e, entusiasmado, exclamou ´É um Caguairan!´", diz o Gramna. O jornal não identifica o amigo de Fidel Castro, que comparou o líder cubano a uma árvore conhecida por sua extrema resistência. Fidel Castro, que completará 80 anos neste domingo, anunciou em 31 de julho que seria submetido a uma operação cirúrgica intestinal que o obrigaria a passar algumas semanas repouso, deixando o governo cubano temporariamente nas mãos do irmão Raúl, o número dois na hierarquia política da ilha. Desde então, o estado de saúde do líder cubano tem sido tratado como segredo de estado, e altos funcionários do governo ou amigos pessoais como o presidente venezuelano, Hugo Chávez, disseram que Fidel se recupera "satisfatoriamente". Segundo o Granma, o amigo não identificado que visitou o líder cubano pôde ver "como o chefe da revolução, depois de um pouco de fisioterapia, deu passos pelo quarto e, depois, sentado em uma poltrona, conversou animadamente". A última mensagem do líder cubano foi divulgada em 1.º de agosto pela TV estatal - um dia depois de Fidel anunciar que cedia suas responsabilidades a Raúl e a um grupo de seis dirigentes do partido Comunista e do governo. Foi a primeira em 47 anos que o comandante transmitiu suas funções a outros dirigentes.