Jornal oficial fala de um novo comunismo na China As mudanças sociais que aceleram a marcha em direção a uma economia de mercado poderão produzir um Partido Comunista Chinês (PCC) "inteiramente novo", que incorpore a velha ideologia às preocupações atuais, diz hoje o órgão oficial do partido. O Diário do Povo, em um editorial em inglês na edição na Internet, não poupou elogios a um discurso pronunciado no ano passado pelo presidente e secretário-geral do PCC, Jiang Zemin, no qual ele convidou os empresários a se incorporarem ao partido - algo inconcebível até alguns anos atrás. O diário qualificou a fala de Zemin como a base de uma nova era para a China e disse que "a natureza avançada do partido" significa o reconhecimento do papel que tem a meta do lucro na luta nacional pelo desenvolvimento - uma moção que a liderança do partido classificou como "socialismo com características chinesas". "Isto poderia significar o renascimento de um PCC totalmente novo", afirma o editorial. Para o diário, o partido "está reconfigurando o panorama político e ideológico da nação mais povoada" do mundo. O Partido Comunista que comanda a China continental desde que ganhou a guerra civil de 1949 está se redefinindo à medida que o país vem adotando reformas de mercado e se integrando à economia mundial. No discurso do ano passado, Jiang disse que os empresários estavam livres para se incorporarem ao partido. Tal discurso alarmou os conservadores do PCC. Mas a teoria inundou a imprensa oficial e se estendeu de um lado a outro da nação. O editorial disse que o discurso de Jiang "lançou as bases" do próximo Congresso Nacional do Partido em setembro. "Este é sem dúvida um desvio brusco da política e da orientação ideológica tradicionais e também outro passo ousado para incrementar o perfil social dos setores econômicos não-estatais", disse o Diário do Povo. Também pesam sobre a liderança as mudanças que se aproximam. Antecipa-se que no congresso do partido Jiang será substituído como secretário-geral pelo vice-presidente Hu Jintao. No próximo ano, também se supõe que Hu poderá suceder Jiang como presidente. O editorial sugere que o partido oficial aceitou as noções de Jiang e está aberto às mudanças. Mas, em um reflexo da vacilação do governo em abandonar suas raízes, se apressa em acrescentar que "o partido nunca declarou que abandonará o socialismo nem o comunismo".