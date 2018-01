Jornal paquistanês recebe carta com antraz O Daily Jang, maior jornal do Paquistão, evacuou alguns de seus escritórios nesta sexta-feira, depois que testes de laboratório confirmaram a presença de antraz em uma carta enviada na semana passada ao jornal. Em 23 de outubro, um repórter do diário abriu uma carta que, imaginava-se, era um press release. O envelope, entretanto, continha pó branco, que foi enviado ao Hospital da Universidade de Agha Khan, em Karachi, onde os exames confirmaram o antraz. O repórter e dezenas de outros funcionários do jornal foram imediatamente tratados com antibióticos. Até o momento, nenhum deles apresentou qualquer sinal de que estivessem contaminados com a bactéria do antraz. Nos últimos dias, o jornal recebeu várias cartas com pó branco, mas a presença do antraz não foi encontrada em nenhuma delas.