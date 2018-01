Jornal publica mais fotos de abusos dos EUA em Abu Ghraib A imprensa americana traz nesta sexta-feira mais fotos que retratam o abuso de presos iraquianos por soldados americanos na cadeia de Abu Ghraib, em Bagdá. As imagens, publicadas pelo diário Washington Post, incluem uma de um detento sendo ameaçado por um militar dos Estados Unidos com um cachorro. O jornal teria tido acesso a fotos e vídeos mostrados recentemente a membros do Congresso pelo Pentágono (mas não revelados ao público). A publicação diz ter visto centenas de imagens em que os soldados praticam outros tipos de abusos ainda não vistos. As fotos publicadas no diário nesta sexta são parecidas com aquelas que já apareceram no escândalo ? mesmo assim, são chocantes. Entre elas está uma foto de um dos soldados atualmente sendo processado em corte marcial, aparentemente agredindo prisioneiros algemados. Outra foto exibe um preso nu que parece estar recoberto de lama ou excrementos, obrigado a caminhar assim no corredor da prisão. Há também uma imagem de um preso encapuzado, aparentemente desmaiado e apoiado em grades. O Washington Post descreve também um trecho de um vídeo que mostra um detento acorrentado a uma porta. Ele bate repetidamente com a cabeça no metal, deixando rastros de sangue antes de desmaiar aos pés do cinegrafista.