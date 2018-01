Jornal publica novo romance de Saddam Hussein O jornal árabe editado em Londres Al-Sharq Al-Awsat publicou trechos do novo romance do ex-ditador Saddam Hussein, em que ele retoma a seu tema favorito: o bem versus o mal. Os bons são os árabes e muçulmanos, os maus, seus inimigos do ocidente. O jornal publicou o primeiro capítulo de Get Out, You Damned (Fora, Seus Malditos), o manuscrito encontrado no Ministério da Cultura após a tomada de Bagdá, e a obra completa será apresentada ao longo dos próximos dias. Segundo o jornal, um exemplar lhes foi entregue pelo médico de Saddam, Alla Bashid. Ele fugiu do Iraque após a guerra e acredita-se que esteja no Catar. Ali Abdel Amir, escritor e crítico iraquiano, disse, após ler o manuscrito completo, que seu estilo é similar aos de outros três atribuídos a Saddam, publicados quando o ex-ditador ainda estava no poder. As quatro obras foram assinadas apenas por "seu autor". Abdel Amir completa que Get Out, You Damned descreve uma conspiração sionista-cristã contra árabes e muçulmanos e uma liderança árabe que invade o território inimigo e derruba uma de suas monumentais torres, em uma aparente menção ao atentado de 11 de setembro de 2001.