Jornal publica suposta carta de renúncia de Menem O site do jornal argentino Ámbito Financiero, considerado uma espécie de porta-voz do ex-presidente Carlos Menem, publicou um trecho de uma carta atribuída a Menem na qual ele anuncia a decisão de renunciar à candidatura ao segundo turno das eleições do próximo domingo. "Se o voto é contra Menem, lhes poupo a tramitação", diz a carta, numa referência ao fato de que a maioria dos eleitores, conforme as pesquisas, votará no adversário dele, o também peronista Néstor Kirchner. A carta diz ainda, conforme o jornal, que "agora, sem minha presença tão ´conflitiva e contaminante´, não haverá desculpas. Deverão governar e demonstrar que são melhores". O texto também afirma que "nem sequer poderão jogar a culpa em mim de ser a causa dos males, como agora". O jornal diz que esta mensagem foi gravada para a televisão. Se a renúncia se concretizar, Néstor Kirchner será o novo presidente da Argentina sem ter que passar pela votação em segundo turno e assumirá o cargo no próximo dia 25 de maio.