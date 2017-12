Jornal que publicou charges de Maomé é cassado na Malásia O governo da Malásia retirou a licença de publicação do jornal "Sarawak Tribune", que reproduziu as polêmicas caricaturas de Maomé, informou nesta quinta-feira a imprensa local. Na quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou por unanimidade a suspensão indefinida da licença do jornal, que publicou as charges no sábado. Membros do gabinete e o primeiro-ministro, Abdullah Ahmad Badawi, que é também ministro do Interior, consideraram que a reprodução das caricaturas do profeta foi uma grave transgressão, que exigia uma ação dura por parte do governo. A decisão do governo aconteceu depois de Abdullah anunciar, no início da semana, que tomaria medidas contra a publicação por divulgar as caricaturas, por considerar a ação "uma obra de provocação premeditada".