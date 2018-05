Jornal sueco era o alvo, diz site ligado à Al-Qaeda

LUTON - O site Shumokh al-Islam, ligado à organização terrorista Al-Qaeda, informou que o suicida que explodiu dois carros-bomba na Suécia tinha como alvo um jornal que publicou as caricaturas do profeta Maomé. Taimour Abdulwahab morreu durante um ataque no centro de Estocolmo no final de semana.

Veja também:

Segundo uma mensagem postada no Shumokh al-Islam nesta terça-feira, 14, um dos cilindros de gás que estava no carro do terrorista explodiu antes da hora. De acordo com o autor da mensagem, o militante tentou escapar, mas uma das bombas atadas a seu corpo também explodiu antes do programado.

O autor da mensagem não se identificou nem especificou que jornal seria alvo do atentado. Vários jornais suecos publicaram as caricaturas.

O ataque colocou a cidade inglesa de Luton no centro das atenções, já que Abdulwahab era estudante local, onde a prisão de vários terroristas vem ocorrendo ultimamente. As informações são da Associated Press.