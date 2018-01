Jornalismo europeu queixa-se de militares americanos O Sindicato Europeu de Radiodifusão (EBU, pela sigla em inglês), protestou contra as restrições impostas aos jornalistas que atuam no sul do Iraque pelo Comando Central das forças americanas no Catar. ?A política do comando é agora restringir a apuração independente de notícias no sul do Iraque?, disse a secretária-geral do EBU, Jean Stock, numa declaração. ?Repórteres e equipes de câmera que põem suas vidas em risco têm sido detidos por tropas americanas e britânicas e enviados ao Kuwait?. Stock acrescentou que as restrições vêm se aplicando com mais ênfase a jornalistas de países que não aderiram ao esforço de guerra anglo-americano. ?Como resultado, os jornalistas agora estão expostos a um risco muito maior, e a política da coalizão atinge a qualidade da reportagem?. O EBU informa ter apreciado a decisão inicial do Comando Central, de permitir que jornalistas se ?inserissem? nas unidades militares. No entanto, o fato de que apenas um pequeno número de europeus ter conseguido a ?inserção? foi insatisfatório, prossegue a declaração. Por causa disso, as empresas jornalísticas tiveram que se restringir a cobrir o conflito ?da coxia?, no Kuwait, depender de material produzido por terceiros ou enviar equipes por conta própria ao Iraque, na condição de ?unilaterais?, como vêm sendo chamadas. Essas ?unilaterais? agora estão sendo capturadas pelas forças da coalizão e forçadas a voltar ao Kuwait, disse Stock. Isso está forçando as equipes de TV a trabalhar de forma clandestina, expondo-se, assim, a riscos maiores. Veja o especial :