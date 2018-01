Jornalista americano é libertado no Iraque O jornalista americano Micah Garen, seqüestrado no Iraque há mais de uma semana, foi deixado em liberdade hoje na cidade de Nassíria, no sul do país, informou a rede de televisão Al-Jazira. Garen foi entrevistado pela emissora por telefone momentos depois que um aliado do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr havia anunciado a libertação do repórter. O jornalista americano agradeceu os representantes de al-Sadr em Nassíria e todas as outras pessoas que trabalharam para sua libertação. Garen e seu tradutor iraquiano, Amir Doushi, caminhavam pelo mercado de Nassíria em 13 de agosto quando dois homens armados e em roupas civis os seqüestraram.