Jornalista americano morre em acidente no Iraque Michael Kelly, conhecido colunista e editor da revista The Atlantic Monthly, foi morto durante uma cobertura de guerra no Iraque. Trata-se do primeiro jornalista dos EUA a morrer no conflito. Kelly, um colunista ultraconservador do jornal The Washington Post e ex-editor de The New Republic, morreu na quinta-feira à noite, enquanto acompanhava as tropas da 3ª Divisão de Infantaria do Exército, viajando em veículo militar por uma estrada iraquiana, segundo um comunicado da Atlantic. O jornalista de 46 anos, que também havia participado da cobertura da Guerra do Golfo de 1991, é o primeiro a morrer entre os 600 que acompanham as forças dos EUA. Quatro outros jornalistas estrangeiros também foram mortos cobrindo a guerra, incluindo dois britânicos, além de um iraniano e um australiano. O presidente George W. Bush "expressa seus sentimentos e envia condolências à família de Kelly", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. A Atlantic não deu mais detalhes sobre a morte de Kelly. O Washington Post, em seu site na Internet, disse que Kelly morreu em um acidente com um off road Humvee. A tenente da Marinha Herlinda Rojas, uma porta-voz da Centro de Informações à Imprensa na Cidade do Kuwait, disse que um soldado e um repórter morreram perto de Bagdá, quando um Humvee caiu num canal. Ambos não foram identificados. Oficiais militares disseram acreditar que essas mortes foram acidentais, e não em combate. Veja o especial :