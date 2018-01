Jornalista argentina morre após acidente no Iraque Uma operadora de câmera da TV argentina morreu vítima dos ferimentos sofridos num acidente de carro no Iraque. Esta é a primeira jornalista do sexo feminino a morrer na cobertura da guerra, segundo a Chancelaria argentina. Veronica Cabrera morreu na terça-feira. Ela havia sido hospitalizada na segunda-feira. O acidente ocorreu quando um dos pneus do veículo em que viajava da Jordânia para Bagdá explodiu. O carro capotou várias vezes. Mario Podesta, outro jornalista argentino que também estava no veículo, teve morte instantânea. Gostavo Sierra, correspondente do jornal argentino Clarín, disse que os dois estavam viajando num comboio de jornalistas quando tiros foram ouvidos. Ele disse que o motorista perdeu controle do veículo depois de tentar evitar o que poderia ser um atentado ou uma tentativa de saque. Os dois jornalistas mortos trabalhavam como free-lancers para o canal argentino America TV. Veja o especial :