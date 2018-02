Jornalista brasileiro é libertado pelo governo do Irã O jornalista brasileiro Renan Antunes de Oliveira preso ontem no Irã, quando tentava atravessar a fronteira com o Afeganistão, foi liberado na manhã de hoje. Antunes foi obrigado a entregar um laptop e a máquina fotográfica. Agora ele está indo para Teerã, de onde seguirá para o Dubai, livre. Houve uma intervenção da Embaixada brasileira em Teerã para a sua libertação. Ele tentava atravessar ilegalmente a fronteira para o Afeganistão. Renan Antunes Oliveira é correspondente da Gazeta do Povo, de Curitiba. Leia o especial