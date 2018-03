Jornalista britânica chega a Londres como celebridade Depois de ter voltado para a Inglaterra, após ter passado dez dias detida numa prisão do Afeganistão, a jornalista britânica Yvonne Ridley converteu-se numa celebridade. As imagens da sua chegada ao aeroporto londrino de Heathrow apareceram hoje em todos os jornais britânicos e nos sites de jornais na internet. Yvonne vestia uma burqa, o vestido típico afegão, quando, na segunda-feira passada, atravessou a fronteira do Afeganistão com o Paquistão e foi libertada. No entanto, ao descer do avião no aeroporto de Londres, ela vestia roupas ocidentais, com óculos escuros e um gorro vermelho da Ferrari. Leia o especial