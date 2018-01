Jornalista britânico é seqüestrado no Iraque Um jornalista britânico foi seqüestrado em um hotel da cidade de Basra, no sul do Iraque, informou a polícia iraquiana nesta sexta-feira. Cerca de 30 homens armados, alguns deles vestidos como policiais, tomaram o hotel Dihafah nesta quinta. Segundo o proprietário do estabelecimento, os seqüestradores deram dois tiros na perna do jornalista antes de levá-lo. O escritório de Relações Exteriores da Grã-Bretanha disse ter informações não confirmadas de que um de seus cidadãos foi seqüestrado em Basra. O departamento informou que está tentando estabelecer os fatos trabalhando com as autoridades locais. O jornal Sunday Telegraph informou que o jornalista seqüestrado pode ser James Brandon, que estaria em Basra apurando uma reportagem para a edição de domingo da publicação.