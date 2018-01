Jornalista britânico libertado em Israel O jornalista britânico Peter Hounam foi solto pelas autoridades israelenses depois de passar um dia detido. Ele passou por oito horas de interrogatório, segundo seu advogado, e queixou-se de ter ficado numa ?masmorra com excremento nas paredes? e de só lhe terem permitido ?duas horas de sono?. Hounam foi a Israel para fazer um documentário sobre Mordechai Vanunu, que ficou 18 anos preso por ter revelado segredos do programa nuclear israelense ao mundo. Foi Hounam quem publicou, em 1986, as revelações de Vanunu, no London Sunday Times.