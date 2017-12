Jornalista chilena é premiada por trabalho durante ditadura A jornalista chilena Mónica González Mujica foi premiada pela Fundação Novo Jornalismo Ibero-americano (FNPI) e a empresa chilena Cemex, por seu trabalho durante a ditadura do general Augusto Pinochet, informou neste sábado a FNPI. O conselho da FNPI, que tem sede na cidade colombiana de Cartagena, afirmou em um comunicado que a jornalista foi declarada vencedora do prêmio anual na modalidade "Homenagem em Vida". O prêmio, um total de 30 mil dólares, será entregue na próxima terça-feira, dia 22 de agosto, no Museu de Arte Contemporânea de Monterrey, no México. O júri foi formado por Tomás Eloy Martínez e Horácio Verbitsky (Argentina), Rosental Alves e Geraldinho Vieira (Brasil), Joaquín Estefanía (Espanha), Susan Meiselas (Estados Unidos), Alma Guillermoprieto e Carlos Monsivais (México), Sergio Ramírez (Nicarágua) e Javier Darío Restrepo e Germán Rey (Colômbia). "A escolha ressalta a extraordinária e valente trajetória de uma das mais importantes jornalistas de investigação do continente; alguém que defendeu suas convicções jornalísticas e políticas, em meio às circunstâncias mais difíceis", apontou o júri. O texto lembra ainda que González Mujica "enfrentou perseguições, prisões e torturas durante a ditadura de Augusto Pinochet por seguir uma linha de jornalismo crítico e ético". Carreira A jornalista trabalhava na revista Ahora, em 1973, quando Pinochet deu o golpe de Estado contra o presidente socialista Salvador Allende. González Mujica teve que se exilar em Paris em 1978, quando era perseguida pela Central Nacional de Inteligência (CNI) do Chile. Mais tarde escreveu nas revistas Cauce e Análisis, nas quais publicou várias reportagens e investigações, o que lhe rendeu outras prisões. Trabalhou como correspondente de periódicos como Clarín, da Argentina; Tiempo, da Espanha e Der Spiegel, da Alemanha A jornalista foi premiada em 1985 pela Comissão de Direitos Humanos da Espanha; em 1987 pela Universidade de Harvard (Estados Unidos), em 2001 pela Universidade de Columbia, e em 2006 pela Universidade de Tel-Aviv. O conselho do prêmio é presidido pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez, prêmio Nobel de Literatura em 1982, e pelo diretor da multinacional mexicana, Lorenzo Zambrano.