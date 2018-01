Jornalista da Al-Jazira é preso no Iraque O exército dos Estados Unidos confirmou a detenção de um repórter da rede de televisão baseada no Catar Al-Jazira alegando quebras, não específicas, de "regra de campo". Ao confirmar a detenção do jornalista, o porta-voz do exército dos EUA em Bagdá disse não ter nenhum outro detalhe sobre o incidente. O nome do repórter não foi revelado. E não se sabe quais regras de campo ele teria quebrado. Não se sabe quais são essa regras, pois nenhuma foi publicada pelo exército americano. Em Madri, um repórter especial da Al-Jazira está sendo mantido sob custódia desde a sexta-feira passada, sobre alegações de envolvimento com a rede Al-Qaeda de Osama bin Laden. Tayssir Alouni, 48 anos, que entrevistou há dois anos Bin Landen, foi preso em sua casa no sul da Espanha. Ele foi interrogado por aproximadamente três horas a portas fechadas em Madri, revelaram oficias da corte que pediram anonimato. Logo em seguida, ele teve sua prisão prorrogada por outras 72 horas.