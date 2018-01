Jornalista da BBC diz que "fogo amigo" matou 10 americanos Pelo menos 10 soldados norte-americanos morreram em um ataque efetuado pelas próprias tropas da coalizão a um comboio de carros, informou na manhã deste domingo o jornalista inglês da BBC, John Simpson, que viajava no comboio com cerca de 10 veículos. ?As forças norte-americanas bombardearam um de seus comboios, que transportava forças especiais americanas e curdos civis, ao norte do Iraque?, disse o jornalista, que descreveu a cena como um inferno. ?Todos os veículos estão queimando, há corpos queimando ao meu redor. Os EUA avistaram o comboio e o bombardeou?. O Comando Central da coalizão no Catar ainda não confirmou as possíveis vítimas de ?fogo amigo?, relatada pelo correspondente da BBC. Veja o especial :