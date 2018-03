Jornalista da BBC é assassinado na Somália Suspeitos de serem insurgentes islamitas mataram um jornalista que trabalhava para a BBC no sul da Somália, no sábado, disseram testemunhas. Uma testemunha da Reuters disse que homens armados enfrentaram Nasteh Dahir fora de sua casa no porto de Kismayu antes de atirarem em seu peito e estômago. Ele morreu pouco depois em um hospital. A BBC no Quênia confirmou sua identidade. Chorando sobre o corpo, a esposa de Dahir, Idil Abdi Ahmed disse que ela não tinha idéia do motivo do crime. "Ele não tinha problemas em discussões com ninguém da cidade. Não sabemos por que ele foi morto, ele era inocente", disse a esposa à Reuters. Imersa em um conflito desde a queda de um ditador em 1991, a Somália é um dos países mais perigosos do mundo para jornalistas. Repórteres locais são alvos frequentes dos rebeldes islamitas que promovem uma insurgência similar à realizada no Iraque contra o governo provisório e seus aliados. (Reportagem de Sahra Ahmed)