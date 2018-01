Jornalista da BBC morre em explosão de mina A explosão de uma mina causou a morte de um jornalista da BBC e ferimentos em outro no norte do Iraque, informou a emissora britânica. Kaveh Golestan, de 52 anos, um cinegrafista iraniano que trabalhava para a BBC, morreu instantaneamente, no momento em que pisou sobre a mina quando saía de seu carro em Kifri, na área curda autônoma do norte do Iraque, por volta do meio-dia local. O produtor Stuart Hughes, de 31, feriu o pé na explosão. O correspondente Jim Muir e seu intérprete saíram ilesos, ainda de acordo com a BBC. Hughes está sendo tratado num hospital militar norte-americano próximo. Veja o especial :