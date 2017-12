Jornalista do caso Watergate é acusado de dar cheques sem fundo O jornalista norte-americano Carl Bernstein, que nos anos 70 ganhou fama ao levantar o caso Watergate, foi acusado de emitir cheques sem fundo. O sócio de Bob Woodward, que há tempos deixou o jornal Washington Post e agora se dedica a escrever livros e artigos como free-lancer, pagou a secretária Amy Murawsky com cheques sem fundos. Murawsky decidiu então ligar para a Reliable Source, a coluna de mexericos do Washington Post. Bernstein pagou Murawsky com quatro cheques sem fundos. "Enquanto isso, ele tinha dinheiro para gastar em produtos Ralph Lauren e comprar loções para o cabelo", disse a secretária. O jornalista se defendeu afirmando que os cheques eram de uma conta que possuía no banco Merryll Lynch. "Pago todas as minhas despesas assim, mas quando Wall Street veio abaixo em setembro houve alguns problemas", disse.